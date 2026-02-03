Die „Ruinenromantik“ in Quedlinburg überrascht mit einer neuen Winter-Edition und verwandelt historische Gewölbekeller aus dem 16. Jahrhundert in eine gemütliche Bar. Nach viel Eigenarbeit öffnen Torsten Höher und Juliane Jüttner damit auch in der kalten Jahreszeit die Türen für Gäste.

Frisch Gezapftes kann Torsten Höher jetzt auch im Winter anbieten: In ihrer „Ruinenromantik“ in Quedlinburg haben er und Juliane Jüttner jetzt eine Kellerbar eingerichtet.

Quedlinburg/MZ. - Sie ist Café, Bistro und Biergarten: die „Ruinenromantik“, die Torsten Höher und Juliane Jüttner im Jahr 2020 in Quedlinburg eröffnet haben. Entstanden in den erhalten gebliebenen Mauern eines aus dem 16. Jahrhundert stammenden, bei einem Brand in der Silvesternacht 2004/05 weitgehend zerstörten Hauses, ist die Gastronomie vom Frühjahr bis Herbst geöffnet. Doch jetzt gibt es auch eine „Winter-Edition“: Entstanden ist die „Ruinenromantik Kellerbar & Pub“ in den Kellerräumen.