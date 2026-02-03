70 Stellplätze fielen durchs Nahversorgungszentrum weg, zwölf neue sollen helfen. Doch am Roßmarkt in Merseburg ruht die Baustelle wegen Wetter und fehlender Arbeiten. Wie lange noch?

Merseburg: Warum die neuen Parkplätze am Roßmarkt noch tabu sind

Zwölf neue Parkplätze am Roßmarkt in Merseburg sollen „für alle“ sein. Doch die Gebäudewirtschaft könnte Anwohnerparkplätze anstoßen. Was die Stadt dazu sagt – und was noch offen ist.

Merseburg/MZ. - Gegenüber vom großen Parkplatz von Rewe und Lidl am Roßmarkt, am Rande des Geländes des Mehrgenerationenhauses, hat der Supermarkt-Bauherr in Absprache mit der Stadt Ende des Jahres zwölf zusätzliche Parkplätze bauen lassen.