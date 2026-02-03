Zwei Männer sind bei einem Unfall auf der K37 zwischen Seyda und Gentha schwer verletzt worden. Auch ein Rettungshubschrauber kam zum Einsatz.

Crash beim Überholen: Zwei Männer werden bei Unfall auf K37 schwer verletzt

Im Landkreis Wittenberg hat es auf der K37 einen schweren Unfall gegeben.

Seyda/Gentha. - Auf der K37 zwischen Seyda und Gentha (Landkreis Wittenberg) hat es am Dienstagmorgen einen Unfall zwischen zwei Pkw gegeben, teilt die Polizei mit.

Den Angaben zufolge überholte ein 60-Jähriger mit seinem Auto ein anderes Fahrzeug als ihm ein weiterer Pkw entgegenkam. Beide Autos stießen zusammen.

Dabei sei der 60-Jährige schwer und seine Beifahrerin leicht verletzt worden. Der 41-jährige Fahrer des entgegenkommenden Fahrzeugs sei ebenfalls schwer verletzt worden. Er sei mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht worden.

Die beiden Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden, so die Polizei weiter. Der Sachschaden beläuft sich auf 30.000 Euro.