Postkarte im Zeitloch – Postbote im Turbomodus: Nach Jahrzehnten taucht eine Postkarte wieder auf. Wie die ungewöhnliche Story mit einer Wiedergutmachung ein gutes Ende findet.

Diese Postkarte ist 26 Jahre zu spät gekommen – ein Postbote sorgt für eine überraschend schnelle Wiedergutmachung.

Prettin/MZ. - Manchmal schreibt das Leben die besten Fortsetzungen. So auch in der Geschichte der Postkarte, die nach 26 langen Jahren wie ein Gruß aus einer vergangenen Welt bei Helga T. (der vollständige Name ist der Redaktion bekannt) auftauchte. Sie hatte der 86-Jährigen bereits eine unerwartete Freude ins Haus gebracht – durch sie fanden zwei Freundinnen nach 20 Jahren Funkstille wieder zueinander. Doch das endgültige Happy End schaltete in der Gestalt eines unbürokratischen Postboten spontan den Turbogang ein.