Mehr als ein Vierteljahrhundert braucht eine Postkarte von München nach Prettin. Ihre Verspätung am Ziel sorgt für Staunen und führt zwei Freundinnen wieder zusammen.

Nach 26 Jahren in Prettin zugestellt: Wie eine Postkarte zwei Frauen wieder zusammenbringt

Eine Postkarte aus München erreicht nach 26 Jahren ihre überraschte Empfängerin in Prettin.

Prettin/MZ. - Diese Postkarte hat sich Zeit gelassen. Sehr viel Zeit sogar! Mehr als ein Vierteljahrhundert war sie unterwegs, bevor sie endlich ihr Ziel erreichte. Aber dafür mit umso mehr Charme. Nach 26 Jahren auf unbekannten Wegen meldete sich die Postkarte endlich zurück – leicht vergilbt, ein wenig zerknittert und offenbar mit einer bestens gelaunten Nachricht. Was sie in all den Jahren erlebt hat, bleibt ihr Geheimnis – doch ihre Ankunft sorgt für Staunen, Schmunzeln und ein kleines Happy End.