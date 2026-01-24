In der Region starten mehrere Vereine in die neue Faschingszeit. MZ gibt einen Überblick über die Termine.

Schlachtruf Na klar erklingt am Samstagabend in Bergistanien: Wo man in der Region Fasching feiern kann

Am 11. 11 übernahm der ZCV die Rathausschlüssel. Das Motto lautet in diesem Jahr: i „Der ZCV ist 40 Jahr - Das wird gefeiert - Ist doch klar"

Die Erste Grßsse Reudener Karnevalsgesellschaft startet am 30. Januar im Bürgerhaus Hohenmölsen und am 31. Januar in Würchwitz. Am 7. Februar findet die große Party im Hyzet-Klubhaus in Alttröglitz statt. Im Gasthof Drei Linden in Reuden wird am 12. Februar Weiberfasching gefeiert, weiter geht es an gleicher Stelle am 14. Februar mit einer Abendgala, am 15. Februar mit Kinderfasching und am 16. Februar steigt die Rosenmontagsparty im Gasthof Drei Linden in Reuden.