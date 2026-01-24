Die Veranstalter der beliebten Sonderfahrten zu Ostern mit der Mansfelder Bergwerksbahn stecken schon zehn Wochen vor dem Termin in den Vorbereitungen. Sie organisieren nicht nur Überraschungsbeutel für die Jüngsten.

Bis zu 1. 000 Fahrgäste am Tag: Veranstalter suchen Süßigkeiten für Osterfahrten

Der Osterhase wartet in Hettstedt auf der Osterwiese und lässt sich auch gern fotografieren.

Benndorf/MZ. - Die Frauen und Männer der Mansfelder Bergwerksbahn schieben nichts auf die lange Bank. Zwar sind noch zehn Wochen Zeit, bis die traditionellen Osterfahrten wieder auf dem Fahrplan stehen.