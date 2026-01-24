weather schneeregen
Halle (Saale), Deutschland
  4. Galerie im Rathaus Mücheln: Zwischen Orchideen und Romanik: Ehepaar aus Branderoda hat Fotoapparat immer dabei

Seit vielen Jahrzehnten sind Melitta und Helmut Klettke aus Branderoda leidenschaftliche Fotografen. Vor allem Pflanzen und Tiere sind ihre Objekte der Begierde. An zahlreichen Ausstellungen waren sie beteiligt. Aktuell heißt ihre Schau im Rathaus Mücheln „Natur und Kultur“. Welche Tipps sie geben können.

Von Diana Dünschel 24.01.2026, 15:00
Melitta und Helmut Klettke aus Branderoda sind leidenschaftliche Naturfotografen. Einige ihrer Werke sind nun im Rathaus Mücheln zu sehen.
Melitta und Helmut Klettke aus Branderoda sind leidenschaftliche Naturfotografen. Einige ihrer Werke sind nun im Rathaus Mücheln zu sehen. (Foto: Sandra Reinicke)

Mücheln/MZ. - Die Bezeichnung „Künstlerfamilie“, die Müchelns Bürgermeister Andreas Marggraf (parteilos) bei der Vernissage der neuen Ausstellung im Rathaus ankündigte, erschien Melitta und Helmut Klettke dann doch als etwas zu hochtrabend, wie beide protestierten.