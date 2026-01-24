Galerie im Rathaus Mücheln Zwischen Orchideen und Romanik: Ehepaar aus Branderoda hat Fotoapparat immer dabei

Seit vielen Jahrzehnten sind Melitta und Helmut Klettke aus Branderoda leidenschaftliche Fotografen. Vor allem Pflanzen und Tiere sind ihre Objekte der Begierde. An zahlreichen Ausstellungen waren sie beteiligt. Aktuell heißt ihre Schau im Rathaus Mücheln „Natur und Kultur“. Welche Tipps sie geben können.