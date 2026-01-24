Im Dessauer Klinikum werden öfter Rollstühle gebraucht, um von A nach B zu kommen. Dabei gibt es nun Hilfe.

Neuer Service am Klinikum in Dessau - Rollstuhl kann vier Stunden kostenlos ausgeliehen werden

Das Städtische Klinikum in Alten bietet einen neuen Service an. Im Foyer des Haupthauses gibt es ab sofort eine neue Rollstuhl-Leihstation – und das rund um die Uhr.

Dessau/MZ. - Das Städtische Klinikum in Alten bietet einen neuen Service an. Im Foyer des Haupthauses gibt es ab sofort eine neue Rollstuhl-Leihstation – und das rund um die Uhr.

Die Ausleihe funktioniert nach Angaben des Klinikums mit nur wenigen Klicks an einem extra Terminal. Vier Stunden ist die Leihe sogar kostenlos. Eine kleine SMS erinnert Nutzer daran, den Rollstuhl wieder zurückzubringen. Bislang seien, so das Klinikum, Rollstühle oft in den Stationen „verschwunden“ und fehlten dann für andere Besucher oder ambulante Patienten.

Das neue Angebot im Klinikum wird mit dem Partner „wheelshare“ verwirklicht. „Wir freuen uns“, so ein Klinikumssprecher, „unseren Gästen und Patienten diesen Service ab sofort anbieten zu können.“