Mit abenteuerlichen Geschichten haben sich Betrüger bei einer alten Dessauerin bereichert. Sie meldete sich erst nach drei Jahren bei der Poliezi.

Die Betrüger gaukelten der Frau vor, der Vater ihrer Bekannten sietze im Dessauer Gefängnis. Das ist allerdings schon seit Jahren geschlossen.

Dessau/MZ - Mit abenteuerlichen Geschichten haben Betrüger drei Jahre lang eine 75-jährige Dessau-Roßlauerin um eine fünfstellige Summe Geld gebracht.

Zunächst hatte die Seniorin im Internet eine vermeintlich siebenjährige Amerikanerin kennengelernt, deren Vater angeblich im Gefängnis in Dessau saß. Dass die JVA in Dessau seit Jahren geschlossen ist, machte die Frau offenbar nicht stutzig.

Nach und nach kamen weitere Kontakte hinzu, wie vermeintliche Pastoren und Anwälte. Zu einem Mann entwickelte die Seniorin sogar eine Freundschaft.

Im Laufe der Zeit forderten die Betrüger immer wieder Geld und stellten der Frau schließlich in Aussicht, das Erbe des angeblich verstorbenen Vaters zu erhalten.

Allerdings wurden die E-Mails an die Frau zunehmend bedrohlich, weshalb sie sich an die Polizei wendete. Eine genaue Schadenshöhe konnte laut Polizei nicht ermittelt werden.

Über die Jahre wurden Steam-Gutscheinkarten und Direktüberweisungen im fünfstelligen Geldbetrag übermittelt.