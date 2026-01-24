Erst brennt der Motor, dann der ganze Bagger: Ein hoher Schaden entsteht durch ein plötzliches Feuer an einer Baumaschine im Saalekreis. Der Führer der Maschine bleibt unverletzt.

Baumaschine geht im Saalekreis in Flammen auf - 700.000 Euro Schaden

Ein brennender Bagger im Saalekreis hat am Freitag die Feuerwehr auf den Plan gerufen - es entstehen wohl rund 700.000 Euro Schaden. (Symbolbild)

Wettin-Löbejün - Ein Bagger hat auf einem Firmengelände in Wettin-Löbejün (Saalekreis) vollständig Feuer gefangen. Der Fahrer konnte sich rechtzeitig in Sicherheit bringen, verletzt wurde niemand, wie die Polizei mitteilte.

Das Feuer brach den Angaben zufolge am Freitag gegen 18 Uhr zunächst im Motor aus - die Flammen griffen dann auf den gesamten Bagger über. Die alarmierte Feuerwehr löschte den Brand in Bahnhofstraße in der Ortslage Löbejün. Der Sachschaden wird auf rund 700.000 Euro geschätzt.

Die Polizei vermutet laut ersten Erkenntnissen eine technische Ursache für das Feuer.