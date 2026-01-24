Erst einen 1:3-Rückstand aufgeholt und dann beim Neunmeterschießen die stärkeren Nerven gehabt: Der VfL Querfurt gewann am Freitagabend, 23. Januar 2026, in ausverkaufter Halle den 22. Cup der Wohnungsbaugesellschaft Querfurt (WBQ). Welcher Rekord bei der Veranstaltung gebrochen wurde.

Querfurt/MZ. - Wer beim Treffer zum 3:1 für den FC RSK Freyburg gegen den VfL Querfurt 2:40 Minuten vor Schluss im Finale des WBQ-Cups in der ausverkauften Mehrzweckhalle in Querfurt dachte, das war’s für die Fußballer vom VfL, der irrte gewaltig. Lautstark angefeuert von Zuschauern erzielte der Gastgeber in der verbleibenden Spielzeit noch zwei Tore und es kam zum Neunmeterschießen.