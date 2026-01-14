Hallenfußball im Saalekreis Gruppen für den 22. WBQ-Cup in Querfurt ausgelost

Am 23. Januar findet in der Mehrzweckhalle in Querfurt das Hallenfußballturnier um den Cup der Wohnungsbaugesellschaft Querfurt statt. Es ist sowohl vom sportlichen Wettkampf als auch vom sozialen Aspekt geprägt. Durch die alljährliche Spendenaktion sollen diesmal Projekte des VfL Querfurt-Nachwuchs und der Heilpädagogischen Hilfe Querfurt unterstützt werden.