Hallenfußball im Saalekreis Gruppen für den 22. WBQ-Cup in Querfurt ausgelost
Am 23. Januar findet in der Mehrzweckhalle in Querfurt das Hallenfußballturnier um den Cup der Wohnungsbaugesellschaft Querfurt statt. Es ist sowohl vom sportlichen Wettkampf als auch vom sozialen Aspekt geprägt. Durch die alljährliche Spendenaktion sollen diesmal Projekte des VfL Querfurt-Nachwuchs und der Heilpädagogischen Hilfe Querfurt unterstützt werden.
Querfurt/MZ. - Die Gruppengegner für das 22. Hallenfußballturnier um den Cup der Wohnungsbaugesellschaft Querfurt (WBQ), das am 23. Januar in der Mehrzweckhalle in Querfurt stattfindet, stehen fest. Bürgermeister Andreas Nette (parteilos) führte Dienstagnachmittag im Festsaal des Rathauses im Beisein von WBQ-Chef Daniel Baumgarten und Robert Stöhr, Vorsitzender vom VfL Querfurt, die Auslosung durch.