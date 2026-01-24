Auf der L147 zwischen Nauendorf und Löbejün hatte ein Unfall am Freitagnachmittag eine zeitweilige Vollsperrung der Landstraße zur Folge. Ein Lkw-Fahrer wurde bei dem Crash schwerverletzt.

Wettin-Löbejün/ MZ. - Bei einem Lkw-Unfall auf der L147 zwischen Nauendorf und Löbejün wurde am Freitag ein 59-jähriger Fahrer schwer verletzt, wie die Polizei mitteilt. Als ein Lkw gegen 13.50 Uhr in Löbejün bremsen musste, sei ihm der 59-Jährige mit seinem Sattelzug auf das Gespann aufgefahren. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik in Halle geflogen.

Die Bergungsmaßnahmen der beiden Lkw dauerte bis in die Abendstunden an. Zeitweise war die L147 deswegen komplett gesperrt, aber überwiegend konnte der Verkehr an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden.