HC Aschersleben und SV Anhalt Bernburg treten am Sonntag gegeneinander an. Beide Teams warten bislang auf ihren ersten Rückrundensieg.

Lokalderby zwischen Aschersleben und Bernburg: Handballer des HCA reisen in die „Hinz-Hölle“

Eine Szene aus dem Hinspiel: HCA-Akteur Noah Balint steigt zum Wurf hoch. Die Alligatoren haben sich auf Bernburg gut vorbereitet.

Aschersleben/MZ - Zweites Spiel nach der Winterpause, zweites Spiel der Regionalliga-Rückrunde – und für die Handballer des HC Aschersleben könnte die Aufgabe kaum emotionaler sein. Am Sonntag geht es für die Alligatoren in die Bruno-Hinz-Halle nach Bernburg. Ab 16 Uhr ist Derby-Zeit. Ein Spiel, auf das alle Beteiligten besonders „heiß“ sind.