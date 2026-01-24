Am Scholl-Gymnasium in Sangerhausen entsteht jetzt als landesweites Pilotprojekt ein „Lernraum der Zukunft“, in dem Schüler mit modernen Technologien arbeiten und deren Möglichkeiten verknüpfen können.

Robotik, 3-D-Druck, KI - Hat das Scholl-Gymnasium in Sangerhausen bald das coolste Klassenzimmer in Sachsen-Anhalt?

Verschiedene moderne Technologien sollen im „Lernraum der Zukunft“ am Scholl-Gymnasium verschmelzen (Symbolbild).

Sangerhausen/MZ. - Am Scholl-Gymnasium in Sangerhausen wird in den kommenden Tagen ein Stück Zukunft installiert. Unter dem Motto „Lernraum der Zukunft“ wird ein Computerraum mit modernster Technik ausgestattet. Robotik, 3-D-Druck, Künstliche Intelligenz und Virtual Reality - im möglicherweise coolsten Klassenzimmer Sachsen-Anhalts sollen die Schüler schon bald mit und an Zukunftstechnologien lernen und ausprobieren, wie man all diese Möglichkeiten verknüpfen und nutzen kann.