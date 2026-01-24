Das verlassene Wasserwerk bei Meisdorf (Harz) ist zur Gefahrenquelle geworden. Trotz Absperrungen gelangen Besucher problemlos auf das Gelände. Ein gefülltes Wasserbecken sorgt für besondere Gefahr. Jetzt wächst der Druck auf den Betreiber, endlich zu handeln, bevor etwas passiert.

Blick auf das randvoll gefüllte Rohwasserbecken des einstigen Wasserwerks bei Meisdorf (Harz): Nicht auszudenken, wenn hier ein Kind reinstürzt und kein Erwachsener als Retter in der Nähe ist.

Meisdorf/Ballenstedt/MZ. - Neulich am Eingang zum Selketal in Meisdorf (Harz): Der Parkplatz ist gut gefüllt, das sonnig-kalte Winterwetter hat zuhauf Ausflügler aus nah und fern angelockt. Sie nutzen den Wanderweg unweit der Selke in Richtung des Gasthauses „Zum Falken“. Schon nach wenigen hundert Metern bleiben einige kurz stehen und richten ihren fragenden Blick auf eine verlassene, eingezäunte Industrie-Ruine: Was ist – oder besser: war – das mal?