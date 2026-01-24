Eine Interessengemeinschaft in der Kreisstadt erhält das motorisierte Erbe der DDR. Wie alles anfang. Was das Hobby so besonders macht.

Wartburg, Moskwitsch, B 1000: Was die „Köthener Fahrzeuglegenden“ an alten DDR-Autos so fasziniert

Zu den Köthener Fahrzeuglegenden zählt auch dieser B 1000.

Köthen/mz. - Angefangen hat damals alles mit einem sowjetischen Geländewagen namens UAZ. Das extrem robuste Fahrzeug und dessen Technik hatten es Andreas Hafermalz und seiner Frau sofort angetan. Im Internet entdeckt, wurde das gute Stück 2012 gekauft. Damit begann die Geschichte der „Köthener Fahrzeuglegenden“.