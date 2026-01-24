weather schneeregen
Halle (Saale), Deutschland
  Wartburg, Moskwitsch, B 1000: Was die „Köthener Fahrzeuglegenden" an alten DDR-Autos so fasziniert

Eine Interessengemeinschaft in der Kreisstadt erhält das motorisierte Erbe der DDR. Wie alles anfang. Was das Hobby so besonders macht.

Eine Interessengemeinschaft in der Kreisstadt erhält das motorisierte Erbe der DDR. Wie alles anfang. Was das Hobby so besonders macht.

Von ute nicklisch 24.01.2026, 14:00
Zu den Köthener Fahrzeuglegenden zählt auch dieser B 1000.
Zu den Köthener Fahrzeuglegenden zählt auch dieser B 1000. Fotos: Andreas Hafermalz

Köthen/mz. - Angefangen hat damals alles mit einem sowjetischen Geländewagen namens UAZ. Das extrem robuste Fahrzeug und dessen Technik hatten es Andreas Hafermalz und seiner Frau sofort angetan. Im Internet entdeckt, wurde das gute Stück 2012 gekauft. Damit begann die Geschichte der „Köthener Fahrzeuglegenden“.