Schwerer Crash bei Neinstedt Folgenschwerer Unfall auf der L92 im Harz: Audi missachtet Vorfahrt – Auto überschlägt sich

Auf der L92 bei Neinstedt (Harz) hat ein Vorfahrtsfehler am frühen Dienstagmorgen einen schweren Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen ausgelöst. Ein Mitsubishi überschlug sich und wurde in einen weiteren Wagen geschleudert.