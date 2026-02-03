weather schneefall
Abschluss in Wittenberg Facharbeiterzeugnisse im BBZ-Elbe übergeben

Fünf Facharbeiter erhalten Zeugnisse. In welchem Beruf sie arbeiten.

Von Thomas Klitzsch 03.02.2026, 12:00
Die neuen Facharbeiter präsentieren ihre Urkunden im BBZ Elbe.
Die neuen Facharbeiter präsentieren ihre Urkunden im BBZ Elbe. (Foto: Thomas Klitzsch)

Wittenberg/MZ. - Für fünf Lehrlinge heißt es nun, die Früchte ihres dreieinhalbjährigen Lernens zu ernten: Sie erhalten ihre Facharbeiterzeugnisse. Am vergangenen Freitag war es soweit. Jürgen Reichel und Michael Brett vom BBZ Elbe in Wittenberg, beide Mitglieder der Prüfungskommission, überreichten die Zeugnisse an die angehenden Facharbeiter.