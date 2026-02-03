Fünf Facharbeiter erhalten Zeugnisse. In welchem Beruf sie arbeiten.

Die neuen Facharbeiter präsentieren ihre Urkunden im BBZ Elbe.

Wittenberg/MZ. - Für fünf Lehrlinge heißt es nun, die Früchte ihres dreieinhalbjährigen Lernens zu ernten: Sie erhalten ihre Facharbeiterzeugnisse. Am vergangenen Freitag war es soweit. Jürgen Reichel und Michael Brett vom BBZ Elbe in Wittenberg, beide Mitglieder der Prüfungskommission, überreichten die Zeugnisse an die angehenden Facharbeiter.