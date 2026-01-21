Das ZDF hat die Katze aus dem Sack gelassen: Die Magdeburger Bill und Tom Kaulitz werden "Wetten, dass ..?" moderieren. Die erste Sendung wird in Halle aufgezeichnet. Ideen für originelle Wetten können schon jetzt eingereicht werden.

"Wetten dass ..?" aus Halle: So geht die Bewerbung für die Show

Bill und Tom Kaulitz sollen die Moderation von "Wetten dass ..?" übernehmen.

Halle (Saale)/Magdeburg. – "Wir können es nicht mehr leugnen: The party has arrived!!! Wir holen das Sofa aus dem Keller und polieren es für unser Dreamteam Bill und Tom nochmal so richtig auf!"

So hat das ZDF die Katze (Oder sollte man besser sagen: die Mäuse?) aus dem Sack gelassen und bestätigt, dass die Kaulitz-Zwillinge aus Magdeburg nun die Moderation der Kult-Show "Wetten, dass ..?" übernehmen.

"Wetten dass ..?" ist zurück: ZDF nimmt Bewerbungen für Wetten an

Wer eine Idee für eine originelle Wette hat, kann sich dafür auch bereits beim ZDF bewerben. Hierbei sind "der Art der Wetten keine Grenzen gesetzt", so der Sender.

Den Angaben zufolge kann die Einsedung per Video, Foto oder pdf-Format erfolgen. Dafür soll ein entsprechendes Upload-Formular genutzt werden.

Das ZDF weist darauf hin, dass man von der Redaktion nur kontaktiert werde, wenn die Wette interesssant erscheint.

Große Freude über Bill und Tom Kaulitz als Moderatoren bei Kult-Show

Die User auf Instagram jedenfalls sind bereits gespannt auf das neue Moderatoren-Team und freuen sich auf die Sendung, die voraussichtlich am 5. Dezember 2026 gesendet werden soll.

"Die beste Entscheidung. Punkt. Tom und Bill stehen für Toleranz, Vielfalt und echten Zeitgeist – genau das, was 'Wetten, dass ..?' gebraucht hat", schreibt beispielsweise ein User unter dem Post des ZDF über die "Tokio Hotel"-Stars aus Magdeburg.

"Wetten, dass das richtig mausig wird?!", schreibt ein anderer. Und auch für die Moderation der Außenwette gibt es bereits eine Bewerbung. "Wir moderieren dann die Außenwette, ok?", meldet sich die deutsche Rockband "Die Killerpilze" dafür an.

"Wetten, dass ..?" wird mit Bill und Tom Kaulitz wird aus Halle gesendet

Mitte Januar hatte das ZDF bestätigt, dass die "Tokio Hotel"-Stars Bill und Tom Kaulitz die Moderation der Kultsendung "Wetten, dass ..?" übernehmen sollen.

Und auch der Sendeort steht bereits fest: am 5. Dezember soll "Wetten, dass ..?" aus Halle gesendet werden.

Die 1981 gestartete Show „Wetten, dass..?“ zählt zu den Klassikern des ZDF. Nach der Einstellung 2014 kehrte das Format 2021 mit Thomas Gottschalk zurück, der auch 2022 und 2023 eine jährliche Ausgabe moderierte.

Für die Kaulitz-Brüder wäre es der erste Auftritt als Moderatoren der traditionsreichen Samstagabendshow.