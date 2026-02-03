weather schneefall
Halle (Saale), Deutschland
  4. Von Aurora Bis Cassiopeya: Das waren 2025 die beliebtesten und exotischsten Vornamen für Babys in Naumburg

Naumburgs Standesamt hat in seine Statistik für das Jahr 2025 geschaut. Bei den Vornamen für Jungen und Mädchen wird es bunt und exotisch. Doch generell verzeichnet die Behörde bei Geburten und Eheschließungen einen Trend.

Von Constanze Matthes Aktualisiert: 03.02.2026, 17:24
Zarte Kinderfüßchen: 363 Geburten registrierte das Naumburger Standesamt im vergangenen Jahr – 60 weniger als 2024.
Naumburg - Trends verändern sich. Auch in Sachen Namen. Im Jahr 2000 waren die beliebtesten Vornamen für Neugeborene Jasmin und Niklas, gefolgt von Lena und Kevin.