Nach fast sechsjähriger Pause findet vom 13. bis 15. Februar wieder das „Amateur Theater Treffen“ statt. Was Teilnehmer und Zuschauer dieses Mal erwartet.

Markus Böllig und Sabrina Hoffman mit Plakaten, die zwei der sechs Theaterstücke zeigen, die während des Festivals präsentiert werden.

Bernburg/MZ. - „Das letzte Bernburger Amateur Theater Treffen fand im März 2020 statt, kurz vor Beginn des Lockdowns“, sagt Anita Bader, Geschäftsführerin der Bernburger Theater- und Veranstaltungs gGmbH. Und ergänzt: „Wir sind sehr froh, dass der Moment gekommen ist, in dem wir diese Tradition wiederbeleben können.“