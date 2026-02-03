Auf dem alten Güterbahnhof wollte der Verein „Bahntechnologie“ ein Forschungszentrum für Wasserstoffzüge bauen. Daraus wird nichts. Für den Verein scheint das aber kein Problem zu sein. Das Zentrum werde eben nur nicht „materialisiert“, heißt es.

Pläne für „Trains Center“ sind gescheitert - Wie der Verein mit „virtuellem“ Center weiterarbeiten will

Hier, auf dem Gelände des ehemaligen Güterbahnhofs sollte das Trains Center entstehen. Daraus wird nichts.

Dessau/MZ. - Euphemismus nennt man die Umschreibung eines unangenehmen Wortes mit wohlklingenderem „Preisanpassung“ statt „Preiserhöhung“ zum Beispiel. Als Euphemismus ist wohl auch die Aussage des Vereins „Bahntechnologie Dessau“ in Bezug auf sein geplantes „Trains Center“ zu sehen; ein Forschungszentrum, in dem an der Umrüstung von Dieselloks auf Wasserstoffantrieb geforscht wird. Es wird nicht gebaut.