Deutsches Rotes Kreuz Hort „Lindenspatzen“ in Helbra: Warum Eltern geplanten Anstieg der Kosten um 30 Euro ablehnen

Der angepeilte Kompromiss zur einheitlichen Erhöhung der Elternbeiträge in Kitas und im Hort der Verbandsgemeinde Mansfelder Grund-Helbra um 30 Euro kommt nicht bei allen gut an. Warum die AfD auch Akteneinsicht beim Landkreis Mansfeld-Südharz fordert.