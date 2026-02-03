Deutsches Rotes Kreuz Hort „Lindenspatzen“ in Helbra: Warum Eltern geplanten Anstieg der Kosten um 30 Euro ablehnen
Der angepeilte Kompromiss zur einheitlichen Erhöhung der Elternbeiträge in Kitas und im Hort der Verbandsgemeinde Mansfelder Grund-Helbra um 30 Euro kommt nicht bei allen gut an. Warum die AfD auch Akteneinsicht beim Landkreis Mansfeld-Südharz fordert.
Aktualisiert: 03.02.2026, 10:26
Helbra/MZ. - Kritik an den Plänen, die Elternbeiträge für die Kita- und Hortbetreuung einheitlich um 30 Euro zu erhöhen, regt sich in der Verbandsgemeinde Mansfelder Grund-Helbra.