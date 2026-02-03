weather schneefall
  4. Verkehrschaos: Das steckt hinter den langen Lasterschlangen bis zum Salzwerk von Bernburg

Zahlreiche Lkw haben am Montag den Verkehr am Kreisverkehr an der Kalistraße lahmgelegt. Das sagt K+S zu den Gründen.

Von Katharina Thormann 03.02.2026, 17:58
Die Laster standen auf der Kustrenaer Straße bis zum Krankenhaus. (Foto: Carsten Müller)

Bernburg/MZ. - Das anhaltende Winterwetter hat immer größere Auswirkungen auf die Verkehrssituation rings um Bernburgs Salzwerk. Stundenlang legten etwa am Montag zahlreiche Laster den Verkehr lahm, es staute sich nach Angaben von Augenzeugen bis zum Klinikum an der Kustrenaer Straße und an der Kalistraße bis zur Großbäckerei Steinecke.