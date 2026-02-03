Verkehrschaos Das steckt hinter den langen Lasterschlangen bis zum Salzwerk von Bernburg
Zahlreiche Lkw haben am Montag den Verkehr am Kreisverkehr an der Kalistraße lahmgelegt. Das sagt K+S zu den Gründen.
03.02.2026, 17:58
Bernburg/MZ. - Das anhaltende Winterwetter hat immer größere Auswirkungen auf die Verkehrssituation rings um Bernburgs Salzwerk. Stundenlang legten etwa am Montag zahlreiche Laster den Verkehr lahm, es staute sich nach Angaben von Augenzeugen bis zum Klinikum an der Kustrenaer Straße und an der Kalistraße bis zur Großbäckerei Steinecke.