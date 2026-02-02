kaufen Sie ab und an im Südstadt Center ein oder sind sie vielleicht sogar Stammkunde? Dann ist Ihnen sicher nicht entgangen, dass es mit dem Einkaufszentrum zwischen Südstadt und Silberhöhe zuletzt ziemlich bergab ging. Nun droht sogar die Schließung - doch nicht nur die Händler hoffen, dass es eine Zukunft für das Haus gibt. Hier können Sie die aktuelle Entwicklung nachlesen.

Mein Kollege Marvin Matzulla berichtet über einen Fall, der sprachlos macht. Im Internet kursiert ein Video, auf dem zu sehen ist, wie ein Vater sein Baby schüttelt und beschimpft. Vieles liegt noch im Dunkeln, die Polizei ermittelt. Was bisher bekannt ist.

Wir berichten in unserer Montagsausgabe und in der gedruckten MZ über ein Ereignis, das am Wochenende Heiratswillige aufs Bruckdorfer Messegelände gelockt hat. In diesem Beitrag erfahren Sie, was die Hochzeitsmesse geboten hat und wie das bei Besuchern ankam.

Einen angenehmen Montag wünscht Ihnen

Annette Herold-Stolze