heute soll es an dieser Stelle mal um den 18-Jährigen gehen, der eben noch 17 war. Zum Geburtstag hat er Post von Pistorius bekommen, den Haben-Sie-vielleicht-Interesse-am-Dienst-in-der-Bundeswehr-Brief des Verteidigungsministers.

Ich möchte hier keine Debatte über das Für und Wider des neuen Wehrdienstes anfangen, die ist an anderer Stelle besser aufgehoben. Ich finde aber, jenseits aller sicherheitspolitischen Erwägungen, dass man nicht schon mit 18 über die grundlegenden Fragen von Leben und Tod sollte nachdenken müssen.

18-Jährige sollten überlegen, wo sie am Wochenende feiern gehen, sie sollten Oma öfter besuchen und sich um ihr Abi kümmern (setze hier wahlweise Ausbildung, soziales Jahr oder ähnliches ein). Die Reihenfolge stellt keine Wertung dar.

Emotional? Natürlich. Zu emotional? Mag sein. Als Vater, für den die Volljährigkeit seines Kindes nicht weniger einschneidend ist als für das Kind selbst, nehme ich mir das heraus.

Ich bin Alexander Schierholz und habe zwei Kinder - 13 und 18 Jahre alt.

Halbjahreszeugnis: Am Freitag gibt's Giftblätter - für viele Familien sind Zeugnisse eine emotionale Zeit. Warum Noten nicht immer motivieren und welche Hilfe es bei Zeugnisstress gibt

Kitas: Viele Kinder haben großen Förderbedarf. Die Aufgaben der Kitas werden komplexer. Laut einer Studie kämpfen Sachsen-Anhalts Kitas aber mit zu wenig Personal

Geburt: "Sanfter Kaiserschnitt" - Warum diese neue Geburt jetzt erstmals in Magdeburg möglich ist

Die sanfte Kaisergeburt ermöglicht es, den Geburtsmoment auch bei einem Kaiserschnitt bewusst mitzuerleben - hier wird das Neugeborene behutsam aus dem Mutterleib gehoben. (Foto: Sarah Kossmann/UMMD)

Mediennutzung: Elf Stunden pro Tag - So exzessiv nutzen Teenager in Sachsen-Anhalt ihre Handys - mit drastischen Folgen

Soziale Medien: Nun auch Frankreich - Das Parlament spricht sich für ein Social-Media-Verbot unter 15 aus

Passend dazu haben wir eine aktuelle Umfrage aus Deutschland: Wie Jugendliche über ein Verbot von sozialen Medien denken

Bildung: Minister Riedel weist AfD-Vorwürfe zu Gewalt an Schule zurück

Parasiten: Unangenehm und lästig - Mehr Läuse in den Kitas und Schulen Sachsen-Anhalts

Erziehung: Wenn Kinder auf „Durchzug“ schalten – warum Worte der Eltern trotzdem wirken können

Sex: Später, sicherer, bewusster - Was sich beim „ersten Mal“ unserer Kinder grundlegend verändert hat

Test für Winterurlaub: So weit kommen familienfreundliche E-Autos im Winter

Apropos Winterferien: Wo mit Stau und Ausfällen zu rechnen ist

Vielleicht kannst du dich noch erinnern? Unser Ostalgie-Paket zur Kindheit in der DDR:

Holly (6) erzählt:

„Ich bin von der Mauer gefallen und hatte eine Gehirnverschüttung.“ Holly (6)

Magdeburg I: Schulsozialarbeiter zwischen Krisenhilfe und Existenzangst

Magdeburg II: Oberbürgermeisterin Borris legt Zahlen vor: So könnten die Kita-Beiträge steigen

Wittenberg: Übergewicht, Sprachstörungen, auffälliges Verhalten - Kinder haben viele Probleme

Jessen: Emotionaler Abschied - Sekundarschule Elster beendet Ski-Alpin-Projekt in Österreich

Gardelegen: Emotionen kochen hoch, als es um die Schließung zweier Kitas geht

Sangerhausen: Robotik, 3-D-Druck, KI - Hat das Scholl-Gymnasium bald das coolste Klassenzimmer in Sachsen-Anhalt?

Mansfelder Land: Gebühren für Kita und Hort - Bleibt es beim geplanten Anstieg von 30 Euro?

Börde: Mehr Sprache, Schwimm- und Fahrradkurse sowie Heilpädagogik - Region startet Vorschulmodell

Halle: Im Kaufhof eröffnet Intersport einen "Superstore". Zielgruppen seien vor allem Familien, die Sport lieben

Quedlinburg: Über 1.100 Unterschriften – Eltern kämpfen um Erhalt der Kita „Eigen-Sinn“

Wernigerode: Stadtverwaltung baut Krippen- und Kita-Plätze ab

Weißenfels: „Gefahr des Ausblutens“ - Welche Probleme an Kitas im Burgenlandkreis ein „Lobbyist“ für die Jüngsten sieht

Naumburg: Mütterberatung - Woran Mamas kleiner Babys im Alltag oft viel zu wenig denken

Auf einen Blick: Musicals für Kinder, ein Besuch der Lichterwelten im Zoo oder das Asisi-Panometer - Familien können am Wochenende viel erleben - Hier sind die spannendsten Tipps für Familien in Sachsen-Anhalt von Nord nach Süd!

Die Schierker Feuerstein-Arena im Harz lockt während der Wintersportwochen mit zahlreichen Angeboten für Familien mit Kindern. (Foto: dpa)

Und so wird das Wetter: Die frostigen Temperaturen in Sachsen-Anhalt halten an. Durch gefrierenden Regen kommt es in einigen Regionen zu glatten Straßen. Weiterer Schnee ist bereits in Anmarsch.

Wie wäre es also mit Rodeln? Das sind die schönsten Rodelpisten im Harz

Außerdem startet Sachsen-Anhalt in die Winterferien: Hier sind unsere Tipps für die schönsten Ausflüge und besten Veranstaltungen

Wir verlosen: Eine Reise in das Reich der Fantasie – Magische Lichterwelten im Bergzoo Halle

Wenn der Bergzoo in Halle nach Sonnenuntergang in tausenden Farben erstrahlt, beginnt ein Abend, der sich eher wie ein Märchen als wie ein Zoobesuch anfühlt. Auf einem über zwei Kilometer langen Rundweg warten Drachen, Zauberer, Elfen und leuchtende Fantasiewelten – eingebettet in die wildromantische Landschaft des Zoos, begleitet von Musik und bewegten Lichtinstallationen. Mehr als eine Million Besucher haben die Magischen Lichterwelten seit 2018 bereits erlebt – und jedes Jahr kommen neue, spektakuläre Themenwelten dazu.

Und jetzt kommt das Beste: Wir verlosen 10 × 4 Tickets für dieses leuchtende Familienabenteuer. Perfekt für einen besonderen Ausflug mit Kindern, Freunden oder Großeltern. Also: warm anziehen, durch die funkelnden Welten schlendern und für ein paar Stunden komplett in Fantasie abtauchen.

Wer diesen Königsdrachen bei den Lichterwelten im Bergzoo von nahem sehen möchte, sollte bei unserem Gewinnspiel mitmachen. (Foto: Zoo Halle)

Möchtest du gewinnen? Dann schick uns bis zum 4. Februar eine E-Mail mit dem Betreff "Bergzoo". Vergiss nicht, deine Anschrift mit dazuzuschreiben! Und wie viele Erwachsene/Kinder du bei den Tickets benötigst. Hier findest du unsere Datenschutzerklärung.

Und wir legen noch ein Gewinnspiel drauf: Wir verlosen 2 × 4 Tickets für "Charlie, der Superhund"

Der Animationsfilm „Charlie, der Superhund“ erzählt die Geschichte von Danny und seinem Hund Charlie, der nach einer Begegnung mit Außerirdischen plötzlich Superkräfte besitzt und zum tierischen Superhelden wird.

Dürfen wir vorstellen: „Charlie, der Superhund“ (Foto: Splendid Film)

Gemeinsam müssen sie sich gegen die böse Nachbarskatze Puddy behaupten – und ganz nebenbei retten sie vielleicht sogar die Welt. Der Familienfilm startet am 29. Januar in den Kinos, ist rund 92 Minuten lang und bereits für Kinder ab sechs Jahren freigegeben – perfekt also für einen gemeinsamen Kinobesuch mit der ganzen Familie.

Und jetzt kommt eure Chance: Wir verlosen 2 × 4 Kinotickets für das Abenteuer mit dem sprechenden Superhund. Dazu gibt es tolle Extras für echte Fans – einen Tattoobogen und Buttons. Schick uns bis zum 4. Februar eine E-Mail mit dem Betreff "Superhund". Vergiss nicht, deine Anschrift mit dazuzuschreiben! Hier findest du unsere Datenschutzerklärung. Also unbedingt mitmachen und mit etwas Glück gemeinsam ins Kino starten, mitfiebern, lachen und Charlie die Pfoten drücken!

