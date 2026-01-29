Falk Gast ist Vorsitzender der Kreiselternvertretung, die sich für die Interessen der Kita-Kinder und ihrer Erziehungsberechtigten einsetzt. Welches „Weißenfelser Modell“ er für andere Gemeinden empfiehlt.

„Gefahr des Ausblutens“: Welche Probleme an Kitas im Burgenlandkreis ein „Lobbyist“ für die Jüngsten sieht

Patrick Schatz (links), Jugendamtsleiter des Burgenlandkreises, und Falk Gast, Vorsitzender der Kreiselternvertretung, wollen sich, so weit es in ihrer Macht steht, für die Kindertagesstätten der Region einsetzen.

Weissenfels/MZ. - Es ist ein drastischer Rückgang der Kinderzahlen, nämlich um rund ein Viertel, von dem Patrick Schatz, Leiter des Jugendamts des Burgenlandkreises, in den kommenden Jahren spricht. Seinen Angaben zufolge gibt es derzeit 14.139 Betreuungsplätze in den Kindertagesstätten im Burgenlandkreis.