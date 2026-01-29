Ausnahmezustand im Ratshof Halle Notstrom kaputt? Stadtverwaltung erklärt Blackout am Dienstag
Was es bedeutet, wenn in der Stadtverwaltung stundenlang der Strom ausfällt, konnten hunderte Hallenser am Dienstag am eigenen Leib erfahren. Oberbürgermeister Vogt erklärt nun die Hintergründe zu dem Vorfall.
29.01.2026, 11:15
Halle (Saale)/MZ. - Einen Tag nach dem großflächigen Stromausfall in mehreren Verwaltungsgebäuden hat die Stadt die Hintergründe des Zwischenfalls erklärt. Offenbar haben einige Sicherheitsmechanismen versagt - mit weitreichenden Folgen für hunderte Menschen.