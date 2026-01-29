Ausnahmezustand im Ratshof Halle Notstrom kaputt? Stadtverwaltung erklärt Blackout am Dienstag

Was es bedeutet, wenn in der Stadtverwaltung stundenlang der Strom ausfällt, konnten hunderte Hallenser am Dienstag am eigenen Leib erfahren. Oberbürgermeister Vogt erklärt nun die Hintergründe zu dem Vorfall.