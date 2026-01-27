Am Dienstagmittag gab es einen Alarm aus dem halleschen Ratshof. Die Feuerwehr prüfte das Gebäude auf einen möglichen Brand. Die gesamte Stadtverwaltung war am Dienstag stark eingeschränkt.

Halle (Saale)/MZ. - Nach dem Sirenen-Auslöser vom 10. Januar hat die hallesche Stadtverwaltung nun schon zum zweiten Mal innerhalb eines Monats große Probleme mit ihrer Sicherheitstechnik. Am Dienstag herrschte für mehrere Stunden Ausnahmezustand im halleschen Ratshof. Alle Mitarbeiter und Antragsteller mussten das Gebäude verlassen und auch andere Standorte waren betroffen. Die genaue Ursache für die Störung ist noch nicht bekannt. Was war geschehen?