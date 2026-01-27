„Das Gestalten blieb auf der Strecke“, sagt Falkensteins Bürgermeister Rico Röse (Freie Wähler) über das Jahr 2025. Nun gibt es wieder mehr finanziellen Spielraum. Wo die Stadt investieren will, darüber spricht Röse im MZ-Interview.

Von Spielplatz bis Sportlerheim - Falkenstein will wieder in Ortsteilen investieren

Der öffentliche Spielplatz in Ermsleben steht in Falkenstein/Harz 2026 ebenso auf der Sanierungsliste wie das Dorfgemeinschaftshaus Pansfelde oder der Museumshof in Meisdorf.

Ermsleben/MZ. - Zwei Jahre lang musste sich die Stadt Falkenstein/Harz auf die Finanzierung von Pflichtaufgaben wie Schule, Kitas, Feuerwehr beschränken. Jetzt sind wieder Investitionen möglich. Welche geplant sind und wie es beim Hochwasserschutz im Selketal weitergehen soll, erklärt Bürgermeister Rico Röse (Freie Wähler) im MZ-Interview.