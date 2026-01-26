Ein Unfall zwischen zwei Lkw hat Montagabend 17.30 Uhr für eine Vollsperrung der Autobahn 38 in Richtung Göttingen gesorgt. Autofahrer saßen sechs Stunden lang in der Kälte fest.

Allstedt/MZ. - Nach einem Unfall zwischen zwei Lkw ist die Autobahn 38 zwischen der Anschlussstelle Eisleben und der Raststätte Rohnetal bei Allstedt in Fahrtrichtung Göttingen ab etwa 17.30 Uhr bis Mitternacht voll gesperrt gewesen. Autofahrer saßen dort über Stunden im Stau fest. Erst 1.30 Uhr wurde die Autobahn komplett wieder freigegeben.