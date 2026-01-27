Eigentlich sollten in der Mildenseer Straße „Alt Scholitz“ Lochpflastersteine verlegt werden. Diese lagen schon bereit - wurden dann aber wieder abtransport. Was die Hintergründe sind.

Die neue Parkfläche in „Alt Scholitz“ wird aus Sicht des Mildenseer Ortschaftsrats nicht lange halten.

Mildensee/MZ. - Die Lochpflastersteine waren im vergangenen November schon geliefert und warteten in der Straße „Alt Scholitz“ in Höhe des Parkplatzes vor der örtlichen Hausarztpraxis und einer Physiotherapie auf den Einbau vor Ort. Doch bevor die ausführende Baufirma damit beginnen konnte, stoppte die Untere Denkmalschutzbehörde das Vorhaben – mit der Begründung, dass Lochpflastersteine in diesem Bereich nicht den Denkmal-Richtlinien entsprechen.