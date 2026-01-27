Die Göbitzer Ortsbürgermeisterin Annett Zeugner ist anderthalb Jahre im Ehrenamt. Was sie in dieser Zeit erlebt hat und welche Pläne sie für 2026 verfolgt.

Bürgermeisterin von Göbitz ist über ein Jahr im Amt: Kummerkasten am Gartenzaun

Annett Zeugner ist seit Juli 2024 die neue Ortsbürgermeisterin in Göbitz und liebt die Natur.

Göbitz/MZ. - „Ich bin angekommen in Göbitz“, sagt Annett Zeugner. Erst seit 2020 zählt sie zu den 347 Einwohnern von Göbitz und seit Juli 2024 ist sie Ortsbürgermeisterin in der Elsteraue. „Es ist ein zeitintensives Ehrenamt, aber die Arbeit macht mir Freude. Ich mag es, wenn mir die Menschen mit offener und ehrlicher Kritik entgegentreten und wir gemeinsam nach konstruktiven Lösungen suchen“, sagt Annett Zeugner (parteilos). Drei Orte zählen dazu: Göbitz mit 188 Einwohnern, Maßnitz mit 94 und Torna mit 65 Einwohnern.