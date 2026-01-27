1988 dokumentiert die Fotografin Tina Bara heimlich den Verfall der maroden Buna-Werke in Schkopau. Was aus den Bildern wurde und was Buna mit Robotron zu tun hatte.

Buna-Werke, im Sommer 1988 – eine der heimlich gemachten Aufnahmen von Tina Bara

Halle/Schkopau/MZ - Eigentlich ist Tina Bara im Sommer 1988 quasi im Staatsauftrag unterwegs. Für den Verband der Bildenden Künstler in der DDR (VBK) soll die Fotografin eine Gruppe von Künstlerinnen und Künstlern aus dem Ausland bei einem sogenannten „Pleinair“ in den Buna-Werken in Schkopau begleiten, ihre Arbeit und ihren Kontakt zur Belegschaft dokumentieren.