KinderBetreuung im Harz DRK zieht sich aus Krippe in Quedlinburg zurück - was das bedeutet

1998 hat das DRK die Krippe „,mini & maxi“ in Quedlinburg übernommen, sanierte sie und füllte sie fast durchgängig. Doch die demografische Entwicklung zwingt den Verband nun zum Rückzug.

Von Petra Korn Aktualisiert: 27.01.2026, 16:28
Seit vielen Jahren ist das DRK Träger der Krippe „mini & maxi" in Quedlinburg; jetzt wird der Kreisverband sich zurückziehen. Foto: Korn

Quedlinburg/MZ. - Der heutige DRK-Kreisverband Quedlinburg-Halberstadt ist seit vielen Jahren Träger der Kinderkrippe „mini & maxi“ in der Süderstadt in Quedlinburg; jetzt zieht er sich zurück: Er hat den Betriebsführungsvertrag gekündigt.