DRK zieht sich aus Krippe in Quedlinburg zurück - was das bedeutet

Quedlinburg/MZ. - Der heutige DRK-Kreisverband Quedlinburg-Halberstadt ist seit vielen Jahren Träger der Kinderkrippe „mini & maxi“ in der Süderstadt in Quedlinburg; jetzt zieht er sich zurück: Er hat den Betriebsführungsvertrag gekündigt.