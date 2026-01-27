KinderBetreuung im Harz DRK zieht sich aus Krippe in Quedlinburg zurück - was das bedeutet
1998 hat das DRK die Krippe „,mini & maxi“ in Quedlinburg übernommen, sanierte sie und füllte sie fast durchgängig. Doch die demografische Entwicklung zwingt den Verband nun zum Rückzug.
Aktualisiert: 27.01.2026, 16:28
Quedlinburg/MZ. - Der heutige DRK-Kreisverband Quedlinburg-Halberstadt ist seit vielen Jahren Träger der Kinderkrippe „mini & maxi“ in der Süderstadt in Quedlinburg; jetzt zieht er sich zurück: Er hat den Betriebsführungsvertrag gekündigt.