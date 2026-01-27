Kritik an S-Bahn von Leipzig Bürgermeister kritisieren die Taktung der S6 und stellen eine klare Forderung
In Bad Dürrenberg häufen sich Beschwerden über die fehlende Anbindung nach Thüringen und die einstündige Taktung, in Markranstädt sind die Anschlüsse schlecht und Leuna will Pendler besser anbinden. Nach Einführung der S6 formulieren die Bürgermeister eine klare Forderung an die Verkehrsunternehmen.
27.01.2026, 10:21
Bad Dürrenberg/Leuna/MZ. - „Die Beschwerden häufen sich“, sagt Bad Dürrenbergs Bürgermeister Christoph Schulze (CDU) mit Blick auf die neue S-Bahn-Linie von Leipzig über Markranstädt, Bad Dürrenberg bis nach Naumburg. Die Kritik ist jedoch nicht auf Bad Dürrenberg begrenzt, auch aus Leuna und dem sächsischen Markranstädt gibt es kritische Stimmen.