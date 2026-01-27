In Bad Dürrenberg häufen sich Beschwerden über die fehlende Anbindung nach Thüringen und die einstündige Taktung, in Markranstädt sind die Anschlüsse schlecht und Leuna will Pendler besser anbinden. Nach Einführung der S6 formulieren die Bürgermeister eine klare Forderung an die Verkehrsunternehmen.

Bürgermeister kritisieren die Taktung der S6 und stellen eine klare Forderung

S6 von Leipzig kommt in Bad Dürrenberg am Bahnhof an.

Bad Dürrenberg/Leuna/MZ. - „Die Beschwerden häufen sich“, sagt Bad Dürrenbergs Bürgermeister Christoph Schulze (CDU) mit Blick auf die neue S-Bahn-Linie von Leipzig über Markranstädt, Bad Dürrenberg bis nach Naumburg. Die Kritik ist jedoch nicht auf Bad Dürrenberg begrenzt, auch aus Leuna und dem sächsischen Markranstädt gibt es kritische Stimmen.