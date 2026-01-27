Unfall im Burgenlandkreis Eisscholle kracht auf der A9 bei Weißenfels auf einen Pkw
Auf der A9 bei Weißenfels ist ein Pkw von einer Eisscholle getroffen worden. Woher diese gekommen ist und welche Folgen der Vorfall hatte.
Weißenfels/MZ - Eine von einem Lkw herabgefallene Eisscholle hat auf der A9 nahe der Anschlussstelle Weißenfels einen Pkw getroffen und die Windschutzscheibe beschädigt. Laut Polizei ereignete sich der Vorfall am Montagnachmittag in Fahrtrichtung Berlin. Die Ermittlungen laufen.