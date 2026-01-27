Auf der A9 bei Weißenfels ist ein Pkw von einer Eisscholle getroffen worden. Woher diese gekommen ist und welche Folgen der Vorfall hatte.

Ähnlich wie auf diesem Archivfoto ist jetzt ein Pkw auf der A9 bei Weißenfels von einer Eisscholle getroffen und beschädigt worden ist.

Weißenfels/MZ - Eine von einem Lkw herabgefallene Eisscholle hat auf der A9 nahe der Anschlussstelle Weißenfels einen Pkw getroffen und die Windschutzscheibe beschädigt. Laut Polizei ereignete sich der Vorfall am Montagnachmittag in Fahrtrichtung Berlin. Die Ermittlungen laufen.