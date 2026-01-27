Schneeberge und glatte Straßen erschweren in Köthen derzeit auch die Arbeit von ambulanten Pflegediensten. Was diese am Montagnachmittag von ihrem Arbeitstag im Schnee berichteten.

„Es ist eine Katastrophe“: So kämpft sich Pflegepersonal mühsam durch das Winterwetter

Mitarbeiter im Außendienst bei ambulanten Pflegediensten müssen sich derzeit durch verschneite und glatte Straßen kämpfen.

Köthen/MZ. - „Es ist eine Katastrophe“, sagt Manuela Ostwald, Pflegedienstleiterin bei der Soleo Anhalt GmbH in Köthen. Schnee und Glätte hätten im Januar des neuen Jahres bereits für den ein oder anderen Unfall mit den Dienstfahrzeugen gesorgt. „Vor zwei Tagen erst war der letzte“, sagt die Dienstleiterin. Dabei sei zwar niemand zu Schaden gekommen, ärgerlich sei das Ganze trotzdem.