Ein 14-Jähriger aus dem Burgenlandkreis wird notfallmäßig in die Kinder- und Jugendpsychiatrie Merseburg gebracht. Danach will ihn niemand mehr aufnehmen. Der Fall steht für ein dramatisches Systemversagen.

Wenn Heime Kinder nach einem Klinikaufenthalt nicht mehr aufnehmen, landen sie wie „gestrandet“ in der Jugendpsychiatrie – 15 solcher Einzelschicksale zählt Chefarzt Gunter Vulturius in Merseburg pro Jahr.

Merseburg/MZ. - Ein 14-Jähriger lebt in einer Jugendhilfeeinrichtung im Burgenlandkreis. Er hat eine ausgeprägte Sozialverhaltensstörung, verweigert oft die Schule, nimmt Drogen, neigt zu Gewaltausbrüchen. In der Einrichtung gibt es oft Ärger mit ihm, weil er sich nicht an die Regeln hält. Im Spätdienst kommt es kurz vor Feierabend zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Die Mitarbeiter wissen, die Nachtschicht ist nur mit einer jungen Kollegin besetzt, also rufen sie Polizei und Rettungsdienst. Die bringen den Jugendlichen in die Kinder- und Jugendpsychiatrie am Merseburger Basedow-Klinikum. Dort klingelt 45 Minuten später das Telefon. Die Jugendhilfeeinrichtung ist dran und teilt mit, dass sie den 14-Jährigen nach der Behandlung nicht zurücknimmt. Er ist vorerst heimatlos, im Klinikum gestrandet.