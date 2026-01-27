Das Naumburger Jubiläumsjahr wirft seine Schatten voraus. Was für 2028 bereits geplant ist, welche Veränderungen es beim Kirschfest geben soll, wie Bürger sich beteiligen können.

Welcher Kirschfest-Wunsch vieler Naumburger zum großen Jubiläum 2028 wohl erfüllt wird

1978 war der Bierbrunnen am Lindenring eine Attraktion: Im Jubiläumsjahr 2028 soll er zum Kirschfest zurückkehren.

Naumburg. - Seit 1. Oktober ist Jan Brentle im Naumburger Rathaus Projektmanager für das große Stadtjubiläum in 2028. Er, der zuvor als Wirt das „Black House“ führte und jetzt nur noch hobbyweise sein Met braut, hat seitdem konkrete Projekte angeschoben. Tageblatt/MZ gab er Einblick in den Stand der Vorbereitung.