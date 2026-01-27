weather regenschauer
Café „Kommod“ Boblas: Krabbelgruppe und Mama-Coaching „Wie bei Atemmaske im Flieger“: Woran die Mamas kleiner Babys im Alltag oft viel zu wenig denken

Zwei junge Mütter aus Naumburg bündeln ihre (Beratungs-)Kompetenzen und bieten am 22. Februar im „Café Kommod“ in Boblas das neue Format „Mama Circle & Baby Playtime“ an. Worum es dabei genau gehen wird.

Von Andreas Löffler 27.01.2026, 17:04
Kati Arndt (l.) und Cindy Koch bieten ein neues Veranstaltungsformat für junge Mütter mit Babys an, das Krabbelgruppe und Mama-Coaching verbindet.
(Foto: Andreas Löffler)

Naumburg/Boblas - Für den ihrer Überzeugung nach fundamentalen Leitgedanken beim Mama-Sein und bei der Betreuung des eigenen Babys zieht Kati Arndt eine äußerst nachvollziehbare Parallele heran: