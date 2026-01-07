weather heiter
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Naumburg
    4. >

  4. „Pole Shape“-Studio in Müncheroda bei Laucha: Mit Baby bei der Stange bleiben: Was Schwangerschaft und Geburt im „Hochleistungssport“ Pole-Dance bedeuten

„Pole Shape“-Studio in Müncheroda bei Laucha Mit Baby bei der Stange bleiben: Was Schwangerschaft und Geburt im „Hochleistungssport“ Pole-Dance bedeuten

Sylvia Nenner musste ihre berufliche Selbstständigkeit ganz neu organisieren und wurde beim Wieder-Fit-Werden durch ihre Freundin und TV-Fitness-Expertin Sabine Schön von „MDR um Vier“ beraten.

Von Andreas Löffler Aktualisiert: 07.01.2026, 12:21
Schwebend und in guter Balance: Pole-Trainerin Sylvia Nenner aus Müncheroda hält ihr just ein Jahr alt gewordenes Töchterchen Hilda im Arm.
Schwebend und in guter Balance: Pole-Trainerin Sylvia Nenner aus Müncheroda hält ihr just ein Jahr alt gewordenes Töchterchen Hilda im Arm. (Foto: Andreas Löffler)

Müncheroda - Um hier mit einem sich hartnäckig haltenden Irrtum aufzuräumen: Beim Pole-Dance, treffender eigentlich: Pole-Sport handelt es sich nicht – oder nicht zuallererst! – ums laszive Tanzen leicht bekleideter Damen an einer Stange in Rotlicht-Bars, sondern um eine echte sportliche Hochleistungsdisziplin. Und wenn jemand auf genau diesem körperlich extrem anspruchsvollen Sport eine berufliche Selbstständigkeit aufgebaut hat wie Sylvia Nenner mit ihrem „Pole Shape“-Studio in Müncheroda, dann lässt sich leicht denken, welchen Einschnitt da eigene Schwangerschaft und Geburt des ersten Kindes bedeuten.