Sylvia Nenner musste ihre berufliche Selbstständigkeit ganz neu organisieren und wurde beim Wieder-Fit-Werden durch ihre Freundin und TV-Fitness-Expertin Sabine Schön von „MDR um Vier“ beraten.

Mit Baby bei der Stange bleiben: Was Schwangerschaft und Geburt im „Hochleistungssport“ Pole-Dance bedeuten

Schwebend und in guter Balance: Pole-Trainerin Sylvia Nenner aus Müncheroda hält ihr just ein Jahr alt gewordenes Töchterchen Hilda im Arm.

Müncheroda - Um hier mit einem sich hartnäckig haltenden Irrtum aufzuräumen: Beim Pole-Dance, treffender eigentlich: Pole-Sport handelt es sich nicht – oder nicht zuallererst! – ums laszive Tanzen leicht bekleideter Damen an einer Stange in Rotlicht-Bars, sondern um eine echte sportliche Hochleistungsdisziplin. Und wenn jemand auf genau diesem körperlich extrem anspruchsvollen Sport eine berufliche Selbstständigkeit aufgebaut hat wie Sylvia Nenner mit ihrem „Pole Shape“-Studio in Müncheroda, dann lässt sich leicht denken, welchen Einschnitt da eigene Schwangerschaft und Geburt des ersten Kindes bedeuten.