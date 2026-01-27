Seit Jahresbeginn wird der Verpackungsmüll des Dualen Systems Deutschland in Mansfeld-Südharz in Gelben Tonnen gesammelt. In die passt nicht bei jedem alles rein, was früher in die Gelben Säcke kam.

Weiter Streit um Gelbe Tonnen in Mansfeld-Südharz - wird die Übergangslösung verlängert?

Die Gelbe Tonne reicht nicht jedem Haushalt für den kompletten Verpackungsmüll, der früher in die Gelben Säcke kam.

Sangerhausen/MZ. - Bei vielen hatten sie schon wochenlang vor der Tür gestanden, mit dem Jahresbeginn sind sie in Mansfeld-Südharz in Betrieb genommen worden - die Gelben Tonnen haben bei der Entsorgung von Leichtverpackungen den Gelben Sack abgelöst.