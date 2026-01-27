weather schneegriesel
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Sangerhausen
    4. >

  4. Tonne reicht nicht jedem: Weiter Streit um Gelbe Tonnen in Mansfeld-Südharz - wird die Übergangslösung verlängert?

Eil
Wahl im Landtag von Sachsen-Anhalt: Löst Schulze Haseloff als Ministerpräsident ab?
Wahl im Landtag von Sachsen-Anhalt: Löst Schulze Haseloff als Ministerpräsident ab?

Tonne reicht nicht jedem Weiter Streit um Gelbe Tonnen in Mansfeld-Südharz - wird die Übergangslösung verlängert?

Seit Jahresbeginn wird der Verpackungsmüll des Dualen Systems Deutschland in Mansfeld-Südharz in Gelben Tonnen gesammelt. In die passt nicht bei jedem alles rein, was früher in die Gelben Säcke kam.

Von Grit Pommer 27.01.2026, 17:45
Die Gelbe Tonne reicht nicht jedem Haushalt für den kompletten Verpackungsmüll, der früher in die Gelben Säcke kam.
Die Gelbe Tonne reicht nicht jedem Haushalt für den kompletten Verpackungsmüll, der früher in die Gelben Säcke kam. Foto: Maik Schumann

Sangerhausen/MZ. - Bei vielen hatten sie schon wochenlang vor der Tür gestanden, mit dem Jahresbeginn sind sie in Mansfeld-Südharz in Betrieb genommen worden - die Gelben Tonnen haben bei der Entsorgung von Leichtverpackungen den Gelben Sack abgelöst.