  4. Umstellung beim Abfall: Gelbe Tonne startet in Mansfeld-Südharz - worauf Nutzer jetzt sofort achten müssen

Nach dem Jahreswechsel haben die Gelben Säcke in Mansfeld-Südharz ausgedient. Bürger sollten jetzt dringend in den Abfuhrplan schauen.

Von Grit Pommer Aktualisiert: 29.12.2025, 14:24
45.000 gelbe Tonnen hat das Unternehmen PreZero in Mansfeld-Südharz verteilt. Ab 2026 gehen sie nun richtig in Betrieb.
45.000 gelbe Tonnen hat das Unternehmen PreZero in Mansfeld-Südharz verteilt. Ab 2026 gehen sie nun richtig in Betrieb. Foto: Thomas Ruttke

Sangerhausen/MZ. - Bei vielen Leuten stehen sie schon seit dem Herbst vorm Haus - die neuen Gelben Tonnen. Nach dem Jahreswechsel wird darin nun auch tatsächlich der Leichtverpackungs-Müll abgefahren, den man bisher in den Gelben Säcken an die Straße gelegt hat.