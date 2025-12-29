Umstellung beim Abfall Gelbe Tonne startet in Mansfeld-Südharz - worauf Nutzer jetzt sofort achten müssen
Nach dem Jahreswechsel haben die Gelben Säcke in Mansfeld-Südharz ausgedient. Bürger sollten jetzt dringend in den Abfuhrplan schauen.
Aktualisiert: 29.12.2025, 14:24
Sangerhausen/MZ. - Bei vielen Leuten stehen sie schon seit dem Herbst vorm Haus - die neuen Gelben Tonnen. Nach dem Jahreswechsel wird darin nun auch tatsächlich der Leichtverpackungs-Müll abgefahren, den man bisher in den Gelben Säcken an die Straße gelegt hat.