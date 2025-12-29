Die Malteser im Harz wollen neue Wege des ehrenamtlichen Engagements im Bevölkerungsschutz gehen und eine Reserve an Einsatzkräften aufbauen, die dann zum Einsatz kommt, wenn viele Helfer über einen langen Zeitraum gebraucht werden.

Ballenstedt/MZ. - Feuerwehr, Technisches Hilfswerk, andere Hilfsorganisationen - sie alle werben um ehrenamtliche Helfer, die die Reihen im Ernstfall verstärken. „Deswegen ist es für uns so wichtig, die Idee neu zu denken und die Hürden für Menschen zu senken, die Interesse am Ehrenamt haben, aber sich zeitlich nicht so stark binden wollen“, sagt Tony Krutenat, Leiter Einsatzdienste der Malteser im Harz. Sie wollen künftig neue Wege des ehrenamtlichen Engagements im Bevölkerungsschutz gehen.