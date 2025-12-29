Nach mehrheitlichem Beschluss des Stadtrates weht jetzt vor Rathaus I dauerhaft die Deutschland-Flagge. Welcher Fehler der Verwaltung dabei unterlaufen ist.

Vor dem Rathaus I in Bernburg weht jetzt die Deutschland-Fahne – allerdings nicht so, wie es das Protokoll der Bundesregierung vorschreibt. Anstelle des zweiten Mastes steht derzeit der Weihnachtsbaum.

Bernburg/MZ. - Alle Gebäude der Stadt Bernburg sind unverzüglich zu beflaggen, vorrangig mit der Deutschland-Fahne. Das hat der Stadtrat in seiner letzten Sitzung des Jahres auf Antrag der Fraktion Bernburger Bürgerschaft (BBB)/ Wahlbündnis für soziale Gerechtigkeit Salzlandkreis (WsGS) beschlossen – mit einer Mehrheit von 19:6-Stimmen bei drei Enthaltungen. Allerdings ließ sich die Vorgabe für die Verwaltung bisher nur stark eingeschränkt umsetzen. Weder vor Kitas und Grundschulen noch vor Toilettenhäuschen, Jugendklubs oder Bibliotheken existieren Fahnenmasten, erklärte Oberbürgermeisterin Silvia Ristow (Die Linke). Deshalb weht derzeit nur am einzigen sichtbaren Mast vor dem Rathaus I Schwarz-Rot-Gold – jedoch verbotenerweise.