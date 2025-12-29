Gäste haben sich über das Angebot gefreut, der Gastronom über die Gäste. Wie es weitergehen könnte.

Freude über erste Rossweihnacht in Zeitz: Was Besucher und Veranstalter zum Feiertagsangebot sagen

Zeitz/MZ. - Die erste Rossweihnacht in der Zeitzer Innenstadt war ein Versuch, in kleiner Form an die Schlossweihnacht anzuknüpfen. Von der schwärmen die Zeitzer immer noch. Sie war auch ein Versuch, an den Feiertagen Menschen in die Fußgängerzone zu locken. Und es war in jedem Fall ein Versuch, der als gelungen bezeichnet werden darf.