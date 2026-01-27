Die geplante Zusammenlegung zweier Kindertagesstätten sorgt in Quedlinburg weiter für Diskussionen und Fragen. Mehr als 1.100 Unterzeichner unterstützen die Petition zum Erhalt der integrativen Kita „Eigen-Sinn“. Mit Erfolg?

Die Stadt Quedlinburg als Träger plant, die Kita „Eigen-Sinn“ in die Kita „Süderstadt - Anne Frank“ einzugliedern und die Nutzung der Villa in der Adelheidstraße als Kita aufzugeben.

Quedlinburg/MZ. - Sie wird inzwischen von mehr als 1.100 Unterzeichnern unterstützt: die Petition zur Rettung der integrativen Kindertagesstätte „Eigen-Sinn“ in Quedlinburg. Die Stadtverwaltung plant, die Kita zum 1. August 2026 in die Kindertagesstätte „Süderstadt – Anne Frank“ einzugliedern, den bisherigen Standort in der Adelheidstraße als Kita aufzugeben. Jetzt hat sie eine Entscheidung dazu auf den Weg gebracht.