Demografieschock im Harz Quedlinburg: Über 1.100 Unterschriften – Eltern kämpfen um Erhalt der Kita „Eigen-Sinn“
Die geplante Zusammenlegung zweier Kindertagesstätten sorgt in Quedlinburg weiter für Diskussionen und Fragen. Mehr als 1.100 Unterzeichner unterstützen die Petition zum Erhalt der integrativen Kita „Eigen-Sinn“. Mit Erfolg?
Aktualisiert: 27.01.2026, 16:24
Quedlinburg/MZ. - Sie wird inzwischen von mehr als 1.100 Unterzeichnern unterstützt: die Petition zur Rettung der integrativen Kindertagesstätte „Eigen-Sinn“ in Quedlinburg. Die Stadtverwaltung plant, die Kita zum 1. August 2026 in die Kindertagesstätte „Süderstadt – Anne Frank“ einzugliedern, den bisherigen Standort in der Adelheidstraße als Kita aufzugeben. Jetzt hat sie eine Entscheidung dazu auf den Weg gebracht.